Infinity Nikki sta per arrivare su Steam e gli autori hanno dato il via a un evento con premi

Infinity Nikki è disponibile da inizio dicembre su console, mobile e PC. Quest'ultima versione, però, è accessibile unicamente tramite un launcher dedicato che va scaricato dal sito degli autori o tramite Epic Games Store. Non tutti apprezzano la cosa e preferiscono avere accesso al videogioco tramite Steam . Be', se anche per voi è così sappiate che a breve il vostro desiderio sarà avverato.

I premi dell'evento di Infinity Nikki

Non è nota la data di uscita esatta di Infinity Nikki su Steam, ma viene indicato che il gioco è "In arrivo". Non dovrebbe mancare troppo perché Infold Games ha dato il via a un concorso che premierà i giocatori con una serie di ricompense in base al numero di inserimenti nella Lista dei desideri, come detto. Più precisamente, potremo ottenere:

10.000 aggiunte - Wallpaper dinamico

50.000 aggiunte - Concept Art

10.000 aggiunte - "Ulteriori sorprese"

200.000 aggiunte - "La sorpresa finale"

L'immagine dell'evento di Infinity Nikki

Come potete vedere, le ultime due ricompense non sono presentate nel dettaglio. In ogni caso, se volete assicurarvi di ottenere i premi e avete un account Steam, dovete solo fare click su "Aggiungi alla Lista dei desideri" nella pagina prodotto del gioco. Le ricompense arriveranno poi su tutte le versioni.

La versione Steam di Infinity Nikki avrà inoltre il supporto agli Achievements. Non viene invece precisato se sarà supportato Steam Deck.

Chiudiamo ricordando ai giocatori di Infinity Nikki i due codici per ottenere ricompense gratuite. Avete tempo ancora un paio di settimane per utilizzarli.