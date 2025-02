Niantic e The Pokémon Company donano un milione di dollari a Los Angeles

Come annunciato sul sito ufficiale dei Pokemon, Niantic donerà 500.000 dollari al California Wildfire Relief Fund di GlobalGiving, mentre The Pokemon Company distribuirà i restanti 500.000 dollari alle organizzazioni no-profit che stanno fornendo aiuto alle vittime dell'incendio.

Los Angeles e le zone limitrofe si trovano in difficoltà dopo i devastanti incendi avvenuti recentemente. Non si tratta di una notizia più al centro dell'attenzione, ma questo non significa che le grandi compagnie videoludiche abbiano dimenticato le persone bisognose. Niantic (autori di Pokèmon GO) e The Pokèmon Company hanno quindi deciso di donare un totale di un milione di dollari .

Le dichiarazioni degli autori di Pokémon

"I nostri pensieri sono rivolti a coloro che sono stati colpiti dai devastanti incendi nella California meridionale", ha dichiarato Raquel Daniels, Chief Diversity Officer di The Pokémon Company International. "Siamo grati per l'opportunità di sostenere i soccorsi nell'area di Los Angeles insieme ai nostri partner Niantic e GlobalGiving".

Una Sfera Poké

"Decine di migliaia di persone hanno subito gravi perdite in tutta Los Angeles e nella California meridionale a causa di questi incendi", ha dichiarato Victoria Vrana, CEO di GlobalGiving. "Grazie alla donazione di The Pokémon Company, abbiamo già fornito sovvenzioni d'emergenza a partner locali senza scopo di lucro che lavorano in prima linea. Il loro continuo impegno contribuirà a garantire che le comunità colpite dagli incendi ricevano il sostegno vitale di cui hanno bisogno nelle settimane e nei mesi a venire".

"Crediamo che sia importante, in questo momento di difficoltà, sostenere la comunità locale", ha dichiarato Yennie Solheim, Direttore della dvisione per l'Impatto Sociale di Niantic. "Non vediamo l'ora di lavorare con gli Allenatori del Rose Bowl Stadium per essere l'impatto positivo di cui questa regione ha bisogno in questo momento".

Il sito ufficiale spiega che Niantic e The Pokémon Company stanno lavorando con i responsabili del Rose Bowl, i Community Ambassadors (ovvero volontari che aiutano con gli eventi dal vivo) e le autorità locali per ospitare il Pokémon GO Tour: Unova - Los Angeles presso il Rose Bowl Stadium e il Brookside Golf Course. Gli eventi si svolgeranno dal 21 al 23 febbraio.

Segnaliamo poi che GCC Pokémon Pocket ha già guadagnato centinaia di milioni, ma non è il risultato migliore del franchise.