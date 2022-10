Streamy Awards: è polemica sulle nomination a streamer dell'anno

Streamy Awards ha pubblicato l'elenco dei nominati al premio di Streamer dell'Anno 2022, suscitando non poche perplessità e polemiche, non solo esterne, ma anche provenienti dagli stessi nominati. La premiazione sarà trasmessa in streaming su YouTube il 1° dicembre 2022 e si annuncia scoppiettante, viste le premesse.

I nomi selezionati, sono in realtà tutti plausibili:

HasanAbi

iShowSpeed

Kai Cenat

Kyedae

Ludwig

Pokimane

Quackity

tarik

Valkyrae

xQc

Qualcuno però, ha subito fatto notare la mancanza di nomi molto grossi, come quelli di Amouranth, la top streamer donna di Twitch e di internet in generale, o del Dr. Disrespect. Difficile credere che siano stati esclusi per i loro contenuti discutibili, visto che nell'elenco c'è un personaggio come xQc che promuove il gioco d'azzardo su base regolare.

Hasan, uno dei nominati, ha subito parlato di lista folle. Ludwig, anch'esso tra i nominati, si è lamentato di una mancanza ancora più evidente: i nomi scelti sono tutti nordamericani. Secondo lui manca un qualsiasi riconoscimento ai talenti internazionali, che stanno contribuendo in modo determinante a far crescere e mantenere la comunità.

In realtà una categoria per premiare i talenti internazionali c'è, ma sembra comprendere personaggi provenienti soprattutto da YouTube, che in alcuni casi non sono nemmeno degli streamer veri e propri. Ad esempio per l'Italia è stato selezionato Khaby Lame, che però è molto più famoso come tiktoker che come streamer.

Insomma, siete soddisfatti delle nomination? Oppure non vivevate benissimo senza conoscerle? Se doveste decidere, chi premiereste come streamer dell'anno?