Bayonetta 3: il trailer di lancio ci ricorda che ora è disponibile su Nintendo Switch

Il canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia ha pubblicato il trailer di lancio di Bayonetta 3, ricordando a tutti i giocatori che da oggi il nuovo action di PlatinumGames è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch in formato fisico e digitale.

Il filmato introduce i giocatori alla trama del nuovo capitolo, in cui la strega Cereza e il nuovo personaggio Viola, dovranno unire le forze per fronteggiare una minaccia multiverso. C'è spazio anche per sequenze dedicate ai combattimenti, anche in questo capitolo spettacolari e sopra le righe.

A tal proposito, tra le novità di Bayonetta 3 c'è la Mimesi Demoniaca, una tecnica che permette di incanalare il potere del demone dell'arma per dare vita a mosse e combo spettacolari. È possibile anche evocare i suoi demoni preferiti, come Gomorrah, Malphas e Phantasmaraneae, per scatenare i loro poteri infernali nel pieno di un combattimento o in nuove, colossali battaglie in cui potrai controllarli direttamente.

L'ultima fatica di PlatinumGames è stata accolta calorosamente dalla critica, che ha premiato Bayonetta 3 con voti molto alti. Anche noi abbiamo tessuto le lodi del gioco nella nostra recensione di Bayonetta 3, dove Aligi Comandini afferma:

"Bayonetta 3 è la più cristallina spiegazione del silenzio di PlatinumGames degli ultimi anni che si potesse desiderare: si tratta chiaramente di un "all-in", un videogioco creato consumando qualunque idea e risorsa possibile per raggiungere il limite massimo di una specifica serie. E la cosa incredibile è che, nonostante un piano simile potesse andare terribilmente storto, i Platinum sono riusciti a portarlo a termine non solo creando uno dei migliori action mai fatti, ma anche il Bayonetta più eccessivo e imprevedibile che si potesse immaginare. Certo, la loro creatura non è perfetta, presenta alcuni chiari sbilanciamenti e alle volte le sue follie possono rendere l'esperienza un po' caotica... concepire un seguito più spettacolare e riuscito di questo era però a nostro parere quasi impossibile, e crediamo sul serio che si tratti della miglior chiusura che un fan della strega con gli occhiali possa desiderare. Tanto di cappello, i Platinum sono più vivi che mai."