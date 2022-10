Genesis Alpha One gratis su GOG per i saldi di Halloween

Lo sparatutto in prima persona con elementi roguelike Genesis Alpha One è gratis su GOG. Il negozio digitale di CD Projekt lo sta regalando in occasione dei suoi saldi di Halloween, che consentono di fare grossi affari con tanti sconti sui prodotti selezionati.

Per riscattare Genesis Alpha One bisogna collegarsi sulla pagina principale di GOG e scorrerla fino a trovare il banner del gioco. Quindi si può cliccare sul pulsante verde di riscatto e il gioco sarà aggiunto automaticamente al vostro account.

Naturalmente per usufruire dell'offerta dovete disporre di un account attivo e senza limitazioni.

In un prossimo futuro stremato dalle guerre, dai regimi corrotti e dall'inquinamento devastante, le corporazioni più influenti hanno creato il programma Genesis, in un ultimo e disperato tentativo di salvare l'umanità.

In qualità di capitano di una nave stellare Genesis, viaggerai nello spazio inesplorato per compiere la missione finale. Costruisci e gestisci un vascello spaziale, coltiva le risorse, occupati delle terrificanti invasioni aliene, clona le creature ed esplora un vasto universo generato casualmente.

Nelle sconfinate galassie a generazione casuale di Genesis Alpha One ogni avventura è diversa dalle precedenti. Scegli tra tre livelli di difficoltà o imposta il tuo stile di gioco nella modalità personalizzata. Scopri nuovi pianeti, attraversa campi di asteroidi e sopravvivi agli scontri con Mechanic e Framen, pirati spaziali che tenteranno di abbordare la tua nave. La disfatta segna la fine. Ed esauriti tutti i cloni, la missione si conclude. Tuttavia, potrai portare i manufatti scoperti nella partita successiva e sbloccare nuove corporazioni per diventare progressivamente più potente.

Visto che ci siete potete usufruire anche di alcune delle offerte dei saldi di Halloween 2022. Ad esempio potete acquistare Cyberpunk 2077 al 50% di sconto, ossia a 30.00€ invece di 59,99€, oppure The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition con l'80% di sconto, ovvero a 10€ invece che a 49,99€. Ci sono anche super offerte come Thief : Deadly Shadows a 0,99€ invece di 8,99€, oppure la serie Divinity al 90% di sconto. Con tre euro complessivi vi portate a casa Divine Divinity, Beyond Divinity e Divinity 2: Developer's Cut. Ma questi sono solo alcuni esempi dei tanti fattibili. Cercando, sicuramente troverete qualcosa che sia di vostro gradimento.