Bayonetta 3: video confronta la versione censurata con quella più verace

Vediamo questo videoconfronto tra la versione censurata e quella più verace di Bayonetta 3, realizzato dal canale YouTube GameXplain, ricordando comunque che la versione più pudica, chiamata Naive Angel Mode, è selezionabile e non obbligatoria e che, quindi, non sarete costretti a subirla in alcun caso.

Il video è interessante non tanto per le censure, quanto perché mostra le soluzioni adottate per attuarle, alcune delle quali decisamente elaborate. Ad esempio nella prima sequenza mostrata possiamo vedere che la versione censurata mostra una Bayonetta brillante quando è nuda, così da non far vedere le parti intime.

In altre sequenze possiamo notare che invece di un vestito strappato, indossa un abito completo; che quando è in forma di demone farfalla le viene fatto indossare un reggiseno e che in certi combattimenti la sua mise è decisamente meno rivelante della versione normale. C'è anche un sigaro che diventa una specie di dolce (in questo caso sembra più una censura ironica che una modo per coprire un contenuto considerato inappropriato). Anche la violenza viene moderata maggiormente nella modalità censurata.

Per il resto vi ricordiamo che dopo anni di attesa, Bayonetta 3 è finalmente disponibile per Nintendo Switch, di cui è un'esclusiva. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione, in cui abbiamo scritto:

Bayonetta 3 è la più cristallina spiegazione del silenzio di PlatinumGames degli ultimi anni che si potesse desiderare: si tratta chiaramente di un "all-in", un videogioco creato consumando qualunque idea e risorsa possibile per raggiungere il limite massimo di una specifica serie. E la cosa incredibile è che, nonostante un piano simile potesse andare terribilmente storto, i Platinum sono riusciti a portarlo a termine non solo creando uno dei migliori action mai fatti, ma anche il Bayonetta più eccessivo e imprevedibile che si potesse immaginare. Certo, la loro creatura non è perfetta, presenta alcuni chiari sbilanciamenti e alle volte le sue follie possono rendere l'esperienza un po' caotica... concepire un seguito più spettacolare e riuscito di questo era però a nostro parere quasi impossibile, e crediamo sul serio che si tratti della miglior chiusura che un fan della strega con gli occhiali possa desiderare. Tanto di cappello, i Platinum sono più vivi che mai.