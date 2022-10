Kerbal Space Program 2: data di uscita in accesso anticipato e roadmap dei contenuti

Private Division e Intercept Games hanno annunciato la data di uscita in accesso anticipato di Kerbal Space Program 2. Il sequel dell'apprezzato simulatore di costruzione di razzi sarà disponibile in early access dal 24 febbraio 2023 su PC tramite Steam, Epic Games Store e altri store digitali.

Al lancio in early access il sequel dell'apprezzato simulatore di costruzione di razzi offrirà ai giocatori un'ampia gamma di contenuti, tra cui centinaia di parti nuove e migliore per costruire razzi, accelerazione temporale per migliorare i voli a lunga distanza e un comparto grafico notevolmente migliorato. Saranno presenti anche tutorial e una curva di apprendimento delle meccaniche di gioco migliorate.

Kerbal Space Program 2 includerà nuovi e ricchi ambienti da esplorare. All'inizio dell'accesso anticipato i giocatori potranno viaggiare liberamente per tutto il Sistema Kerbolare. Tutti questi luoghi sono stati realizzati grazie a un sistema di superfici con nuovi livelli di realismo e complessità che offriranno nuove sfide a ogni atterraggio. I fan potranno solcare i cieli e godersi la vista grazie al nuovo sistema di atmosfera planetaria.

Dopo l'uscita di Kerbal Space Program 2 in accesso anticipato, Intercept Games pubblicherà col tempo vari aggiornamenti che modificheranno l'esperienza di gioco. Tra le funzioni previste sono incluse:

Tecnologia di nuova generazione : i giocatori sbloccheranno tecnologie futuristiche con cui costruire su scala più ampia e sfruttare nuovi carburanti o sistemi di propulsione. Queste risorse consentiranno di avventurarsi oltre i limiti del Sistema Kerbolare originale e di esplorare nuovi sistemi stellari.

: i giocatori sbloccheranno tecnologie futuristiche con cui costruire su scala più ampia e sfruttare nuovi carburanti o sistemi di propulsione. Queste risorse consentiranno di avventurarsi oltre i limiti del Sistema Kerbolare originale e di esplorare nuovi sistemi stellari. Colonie : una funzione molto richiesta e attesa in questo seguito. I giocatori potranno localizzare ed estrarre risorse preziose con cui costruire basi personalizzate su corpi celesti lontani o nello spazio profondo. I giocatori dovranno aggiungere generatori, abitazioni e modelli di assemblaggio per veicoli, per poi utilizzare la colonia come piattaforma di lancio a bassa gravità da cui partire verso viaggi ancora più ambiziosi!

: una funzione molto richiesta e attesa in questo seguito. I giocatori potranno localizzare ed estrarre risorse preziose con cui costruire basi personalizzate su corpi celesti lontani o nello spazio profondo. I giocatori dovranno aggiungere generatori, abitazioni e modelli di assemblaggio per veicoli, per poi utilizzare la colonia come piattaforma di lancio a bassa gravità da cui partire verso viaggi ancora più ambiziosi! Viaggi interstellari : i giocatori di KSP2 dovranno affrontare la sfida della navigazione interstellare. Si avventureranno nello spazio interstellare con mega-navi a fusione nucleare in grado di raggiungere velocità straordinarie. Dopo l'arrivo su un nuovo sistema stellare, potranno utilizzare moduli di atterraggio e rover per esplorare i nuovi pianeti.

: i giocatori di KSP2 dovranno affrontare la sfida della navigazione interstellare. Si avventureranno nello spazio interstellare con mega-navi a fusione nucleare in grado di raggiungere velocità straordinarie. Dopo l'arrivo su un nuovo sistema stellare, potranno utilizzare moduli di atterraggio e rover per esplorare i nuovi pianeti. Multigiocatore : i giocatori potranno collaborare o sfidarsi con gli amici per esplorare insieme il cosmo e raggiungere traguardi storici nella propria corsa allo spazio. La modalità multigiocatore sblocca un potenziale infinito per avventure, completisti e collisioni "impreviste"!

: i giocatori potranno collaborare o sfidarsi con gli amici per esplorare insieme il cosmo e raggiungere traguardi storici nella propria corsa allo spazio. La modalità multigiocatore sblocca un potenziale infinito per avventure, completisti e collisioni "impreviste"! Modding : ogni fan di Kerbal che si rispetti parla sempre volentieri della pletora di mod disponibili per il gioco originale, perciò Intercept Games ha intenzione di rendere il seguito ancora più ricco di mod pubblicando sviluppi aggiuntivi che puntano a supportare la community di modding.

: ogni fan di Kerbal che si rispetti parla sempre volentieri della pletora di mod disponibili per il gioco originale, perciò Intercept Games ha intenzione di rendere il seguito ancora più ricco di mod pubblicando sviluppi aggiuntivi che puntano a supportare la community di modding. E molto altro: man mano che il gioco prenderà forma nel periodo di accesso anticipato, verranno aggiunte migliorie all'esperienza di gioco, risoluzioni di bug, funzioni e tanto altro, perciò seguici per ulteriori aggiornamenti!

Come detto in precedenza, Kerbal Space Program 2 sarà pubblicato in accesso anticipato per PC su Steam, Epic Games Store e altri store digitali il 24 febbraio 2023. Le versioni PS5 e Xbox Series X|S sono il periodo di early access.