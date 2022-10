Lenovo Legion 5i Pro: la recensione del nuovo modello con NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Detto questo non parliamo comunque di una cifra bassa vista la dotazione che include 32 GB di memoria DDR5, SSD PCIe 4.0 ad alta velocità e uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione 2560 x 1600 che guarda sia ai giocatori, che possono contare su un refresh di 165 Hz e tempi di risposta contenuti, ma anche ai creator con colori calibrati e formato 16:10, particolarmente utile per chi lavora con schermate di dati o diverse tracce audio o video.

La recensione del Lenovo Legion 5i Pro del 2022 ha per protagonista un modello di fascia alta che fa affidamento sulla combinazione tra Intel Core i7-12700H e una NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop con 150 W di alimentazione. Non manca quindi di potenza anche se rinuncia all'illuminazione laterale e ai lussi della serie superiore con l'obiettivo di contenere il prezzo.

Caratteristiche tecniche

Il rivestimento in alluminio anodizzato del Lenovo Legion 5i Pro

Il Lenovo Legion 5i Pro è senza dubbio un desktop replacement, tanto che Lenovo ce l'ha mandato in redazione per questa recensione in abbinamento con il monitor Lenovo Legion Y25-30, uno schermo con risoluzione 1920 x 1080p che combina un refresh da gaming competitivo di 280 Hz con una qualità d'immagine decisamente buona. Ma di questo parleremo in un paragrafo dedicato. Il protagonista di questa recensione è il Lenovo Legion 5i Pro, la variante con processore Intel di un PC per giocatori e creatori di contenuti pensato per garantire prestazioni di buon livello e senza compromessi su un pannello 2560 x 1600 da 165 Hz di refresh.

Il cuore della configurazione è l'Intel Intel Core i7-12700H, un processore Alder Lake-S equipaggiato con 6 P-Core ad alte prestazioni e 8 P-Core ad alta efficienza per 20 thread complessivi. Offre quindi una potenza elevata, tanto più per l'ambito portatile, garantendo anche buone prestazioni single thread grazie al boost da 4.7 GHz. Il tutto in un TDP di 45 W che comprende la GPU integrata Intel Iris Xe da 96 EU. Ma è indubbiamente la NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop, spremuta a fondo con 150 W di alimentazione, l'elemento portante di un potente PC che vanta anche 32 GB di memoria DDR5 oltre a una SSD da 1 TB piuttosto veloce. Arriva infatti a 6710,26 MB/s in lettura sequenziale e 4703,80 MB/s in scrittura sequenziale, tenendo testa ai modelli installati su modelli top di gamma.

La connettività del Lenovo Legion 5i Pro conta ben 6 porte USB

In questo caso infatti, parliamo di una serie pensata per tagliare i lussi dei Lenovo Legion 7. Il risparmio si vede nell'assenza di illuminazione laterale, nella retroilluminazione della tastiera a zone, nella webcam 720p priva di infrarossi, nella batteria che si ferma a 80 Wh e in diversi altri aspetti. Ma lo chassis in alluminio di alta qualità, lo schermo e la dotazione hardware comportano comunque un prezzo consistente. Parliamo infatti di 2.749€.

L'approccio che sposta buona parte della connettività sul lato posteriore lascia spazio ai lati per la dissipazione aumentando al contempo quello per le porte. Un'occasione, questa, che il Lenovo Legion 5i Pro non si fa scappare mettendoci a disposizione ben 3 porte USB-A e 3 porte USB-C di cui una di tipo Thunderbolt 4. Inoltre la porta HDMI è di tipo 2.1 con supporto fino all'8K a 60 Hz e completa un quadro niente male al netto della mancanza del lettore MicroSD, ancora utile per alcuni creatori di contenuti. Ma si tratta di un taglio mirato per un PC che, lo abbiamo visto anche nel caso della webcam, guarda ai giocatori e a determinate categorie di creatori di contenuti.

Scheda tecnica Lenovo Legion 5i Pro 16IAH7H