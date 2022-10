NieR: Automata, ecco la pizza speciale dedicata al gioco da Biga

NieR: Automata è ora disponibile anche su Nintendo Switch con la The End of YoRHa Edition, e Square Enix ha pensato bene di celebrare l'evento dando vita a una collaborazione con la pizzeria Biga di Milano e chiedendole di realizzare una pizza speciale dedicata al gioco.

"Da oggi, 21 Ottobre, per oltre un mese, nel menù di Biga, sarà presente una particolarissima pizza ideata esclusivamente per NieR:Automata The End of YoRHa Edition, che potrà essere ritirata o consegnata a Milano, anche attraverso il servizio di smart delivery Uber Eats, Deliveroo e Glovo, che a partire dal 18 Novembre, la consegnerà all'interno di cartoni brandizzati in edizione limitatissima", si legge nel comunicato stampa.

"La Pizza NieR ver. 2B è davvero unica, un'autentica esplosione di gusto composta da: crema al carbone vegetale, stracciatella, alga wakame marinata al miso, ventresca di tonno in carpaccio, riso alla curcuma liofilizzato, salsa sriracha, sesamo verde tostato e cipolla croccante fritta. Un mix incredibile ed inimitabile come il videogioco da cui trae ispirazione, proprio da non perdere!"

La Pizza NieR ver. 2B

"Finalmente tutti gli appassionati dell'affascinante serie best seller post-apocalittica, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, potranno giocare questo capolavoro dove e quando vogliono grazie a questa edizione portatile per Nintendo Switch, perché non goderselo davanti ad una bella pizza?"

"I fan non possono lasciarsi scappare l'occasione di ordinare una Pizza NieR ver. 2B, in quanto l'iniziativa è valida da oggi, 21 Ottobre, fino a fine novembre, quando saranno disponibili anche i cartoni personalizzati in tiratura limitatissima, fino ad esaurimento scorte."

"Tutte queste attività sono state gestite in collaborazione con Garage Pizza una realtà affermata nel mondo della critica gastronomica riservata alla pietanza più apprezzata al mondo, cha consiglia e guida i più golosi, ma allo stesso tempo esigenti, in fatto di pizza, nella scelta dei migliori locali dove gustarla."