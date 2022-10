Fallout: al Lucca Comics & Games un concorso con cosplay ecosostenibili per i 25 anni della serie

Bethesda in collaborazione con CosplayItalia ha annunciato un concorso per cosplayer per festeggiare il 25° anniversario della serie Fallout che si svolgerà al Lucca Comics & Games 2022. Non basterà ricreare l'abito del perfetto sopravvissuto però, dato che ai partecipanti viene richiesto anche di utilizzare materiali di riciclo e/o ecosostenibili.

"Per festeggiare il 25° anniversario della celebre a saga, l'obbiettivo è quello di rivivere le più emozionanti avventure nel Commonwealth ricreando l'outfit del perfetto sopravvissuto", recita il comunicato stampa dell'iniziativa. "Come nei videogiochi i partecipanti utilizzare materiali di riciclo e/o ecosostenibili: è proprio nel mondo di Fallout in cui anche l'oggetto più comune può diventare un'arma letale o una corazza efficace."

La sfilata e il contest si svolgeranno Domenica 30 ottobre alle 16:00 presso la Chiesa San Francesco. Bethesda insieme a Cosplayitalia sarà sul posto per scegliere il miglior cosplay.

I cosplayer che intendono partecipare possono iscriversi e ricevere tutte le informazioni all'indirizzo email cosplay@luccacomicsandgames.com.

Si tratta dunque di un contest che metterà alla prova l'abilità e la creatività dei cosplayer, omaggiando al tempo stesso la serie Fallout e promuovendo l'ecosostenibilità. Insomma, un'iniziativa sicuramente da seguire con interesse se siete fan della serie Bethesda.