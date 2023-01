Steam: parte la sperimentazione dell'hub dei DLC dei giochi posseduti

Steam ha lanciato un nuovo esperimento dei suoi laboratori: la pagina hub dei DLC. Sostanzialmente si tratta di un modo per consentire agli utenti di trovare con maggiore facilità i contenuti aggiuntivi per i titoli che possiedono.

Aprendo la pagina, ci si trova di fronte a un riepilogo che comprende il numero di giochi nella libreria, il numero di DLC posseduti e quello dei DLC disponibili.

I primi DLC a essere mostrati sono quelli più popolari, quindi vengono elencati i giochi partendo da quelli giocati in tempi recenti, poi via via tutti gli altri.

Leggiamo il comunicato ufficiale di Valve che illustra il nuovo esperimento:

Il nuovo esperimento odierno dei Laboratori di Steam è un hub del Negozio realizzato per aiutarti a trovare i nuovi contenuti dei titoli a cui giochi.

Se ti sei perso o hai dimenticato i fantastici contenuti scaricabili dei tuoi giochi preferiti, questo hub è pensato per aiutarti a esplorare quanto è disponibile e a trovare il modo di usare al meglio quei giochi avvincenti. Che si tratti delle skin di determinati personaggi, di pacchetti di contenuti, di nuove modalità di gioco o d'importanti espansioni, è probabile che troverai qualcosa di tuo interesse.

Dai un'occhiata qui al tuo hub personalizzato dei DLC: https://store.steampowered.com/dlcforyou

Questa pagina è realizzata su misura per te in base ai giochi presenti nella tua Libreria, per cui devi aver effettuato l'accesso a Steam per poterla utilizzare. Di seguito sono riportati alcuni importanti dettagli relativi all'esperimento: