The Last of Us, serie HBO: un trailer ci prepara all'Episodio 6

HBO stuzzica la curiosità dei fan della serie di The Last of Us tramite un trailer di anteprima dell'Episodio 6 che potrete visualizzare nel player sottostante.

Confermata anche la data di uscita per domenica prossima, ovvero il 19 febbraio 2023 negli USA (la notte del 20 febbraio da noi): si torna dunque alla programmazione regolare, dopo che la quinta puntata è stata trasmessa con alcuni giorni di anticipo per non sovrapporsi al Super Bowl che inizierà tra poche ore.

Le sequenze mostrate nel trailer svelano come nel prossimo episodio Joel si ricongiungerà finalmente con il fratello Tommy, con l'inverno ormai alle porte. Ellie invece sembrerebbe tormentata dal tragico destino di Henry e Sam.

Nei giorni scorsi l'attrice Melanie Lynskey, che interpreta Kathleen, si è dovuta difendere da delle aspre critiche al suo aspetto fisico, ritenuto troppo femminile per un personaggio che vive in un mondo post-apocalittico.

La serie HBO di The Last of Us in Italia è disponibile in esclusiva per Sky e Now. Se ancora non lo avete visto, ecco il primo episodio integrale in italiano che potrete guardare gratuitamente e la nostra recensione senza spoiler.