Fortnite Capitolo 6 introdurrà alcuni nuovi movimenti, la data di uscita emerge da un leak

In ogni caso, si parla comunque di voci di corridoio che vanno prese come tali, senza alcuna conferma ufficiale da parte di Epic Games, per il momento.

A riportare la questione è HYPEX , account X tra i più noti in ambito Fortnite per riportare anticipazioni spesso azzeccate sul gioco Epic Games, che spesso riesce a ottenere informazioni in largo anticipo grazie al ricordo a datamining e altre risorse che possono essere considerate alquanto affidabili.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali su Fortnite Capitolo 6 , la cui uscita è prevista nei prossimi mesi ma senza ancora annunci da parte di Epic Games, tuttavia alcuni dettagli sono emersi di recente da un leak, come quelli riguardanti nuove meccaniche di movimento inedite e anche una possibile data di uscita .

Anche una nuova ambientazione

In base a quanto riferito, Fortnite Capitolo 6 dovrebbe dunque introdurre nuove meccaniche di movimento in grado di influire sul gameplay come la possibilità di stendersi a terra in avanti e oscillare.



Sembra ci siano anche nuove modalità in arrivo nel prossimo capitolo del gioco, oltre al supporto per i pet. Tra gli elementi emersi dai rumor c'è anche la possibile data di uscita, che viene piazzata all'1 dicembre 2024, sebbene questo vada preso molto con le pinze.

Viene riferita anche la possibile ambientazione del Capitolo 6, che potrebbe avere a che fare su delle isole fluttuanti, cosa che sembrerebbe portare possibili nuove meccaniche di spostamento, considerando la particolarità dello scenario.