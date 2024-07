Quando esce The Boys: Stagione 5? Karl Urban suggerisce un'attesa molto lunga, purtroppo

" Ci rivediamo tra... due anni (vorrei che fossero meno) per la stagione finale su Prime Video", ha scritto Urban, confermando dunque i timori di molti fan che vedevano come probabile l'uscita della Stagione 5 nel 2026.

L'attore che interpreta Billy Butcher ha indicato la possibile uscita di The Boys: Stagione 5 in un recente messaggio pubblicato su Instagram, che potete vedere riportato qui sotto. Con una foto che riprende una scena alquanto cruenta dalla serie, Urban omaggia il collega Jeffrey Dean Morgan con il quale ha condiviso diverse scene della recente serie, aggiungendo anche il particolare in questione.

The Boys: Stagione 5 risulta particolarmente attesa anche a causa del finale della Stagione 4, che ha lasciato un po' tutti col fiato sospeso, ma purtroppo sembra che l' uscita sia ancora lontana , in base a quanto suggerito da Karl Urban .

Ci rivediamo nel 2026

In effetti, l'interruzione di due anni rientra nella tempistica standard di The Boys tra una stagione e l'altra, solo che in questo caso, considerando i cliffhanger finali, c'era chi sperava in un'attesa più breve per vedere quello che è a tutti gli effetti il prosieguo di questa stagione.



Pare invece che The Boy: Stagione 5 sia destinato ad arrivare nel 2026, dunque l'attesa sarà ancora alquanto lunga, con la produzione probabilmente destinata a svolgersi in gran parte nel 2025 e forse anche all'inizio dell'anno successivo.

Ad allietare un po' la situazione dovrebbe esserci Gen V: Stagione 2, il cui periodo di uscita non è ancora definito ma potrebbe piazzarsi nel 2025, considerando che gli ultimi aggiornamenti indicavano un prossimo arrivo della serie.

In questo modo si creerebbe un buon ritmo tra la serie principale e lo spin-off in attesa di ulteriori conferme. Vi rimandiamo peraltro alla nostra recensione di The Boys: Stagione 4.