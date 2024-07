LEGO Horizon Adventures punta a un pubblico più giovane, non avrà i toni dark di Zero Dawn

In realtà si tratta di un aspetto che molti davano per scontato, del resto parliamo di un gioco LEGO e quindi pensato per incontrare i gusti anche di un target di pubblico più giovane, ma è interessante comunque capire come Guerrilla Games, che sta realizzando il gioco in tandem con Studio Gobo, ha approcciato questo aspetto della produzione.

"Abbiamo provato a mantere quanto più possibile della storia", ha spiegato Windeler in un'intervista con GamesIndustry. "Molto di quello che accade nel mondo, come la distruzione della vecchia civiltà... quello è un tema molto pesante per un bambino di otto anni. Quindi dovevamo trovare il modo per mantenere quell'aspetto della storia, perché è essenziale per Horizon. Ma non è nemmeno qualcosa su cui abbiamo puntato, a differenza di Horizon Zero Dawn. Non troverete alcune delle devastanti rivelazioni del primo gioco, come i vertici del progetto Zero Dawn morti intorno a un tavolo".

Un Divoratuono in LEGO Horizon Adventures

"Ci sono momenti del primo gioco che hanno un forte impatto emotivo e che abbiamo trovato, credo, un ottimo modo di rappresentare fedelmente in LEGO Horizon Adventures, ma con una comicità che ne mantiene la leggerezza. Questo aspetto è presente, ma non è certo superficiale. Questa è una versione molto più semplice dal punto di vista narrativo, ma ha molti echi dell'originale". Windeler ha precisato che, al contrario della storia, i personaggi rimangono fedeli alle loro controparti originali, anche grazie all'impiego degli attori che hanno lavorato a Zero Dawn e Forbidden West. "Deve ancora sembrare Horizon. Abbiamo sicuramente modificato molto le regole. Ma i personaggi sono rimasti fedeli a ciò che sono. Penso che abbiamo trovato un ottimo equilibrio. Abbiamo molti aiuti. Ashley Burch torna a dare la voce ad Aloy e JB Blanc a Rost. Avrete sentito l'esuberanza delle loro interpretazioni. È diverso da quello che sono gli altri giochi, ma sono comunque riconoscibili. Ne fanno parte e si sono immedesimati, e questo è stato un grande vantaggio per noi".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che LEGO Horizon Adventures sarà disponibile su PS5, Nintendo Switch e PC entro la fine del 2024. Recentemente il team di sviluppo ha offerto anche una stima delle ore necessarie per completare il gioco, di attività endgame e longevità.