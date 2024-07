LEGO Horizon Adventures quante ore dura? Guerrilla Games offre una stima e parla di endgame e rigiocabilità

In questa occasione James Windeler, sceneggiatore e narrative director di Guerrilla Games, ha ribadito che per portare a termine l'avventura saranno necessarie circa 7 - 8 ore . Questo tuttavia riguarda solo la storia principale. Pur senza entrare troppo nello specifico, lo sviluppatore ha affermato che ci sarà una "sorta di finale post-storia" con parecchie sfide e contenuti da affrontare che farà lievitare ulteriormente il contatore delle ore.

Rigiocabilità e personalizzazione

Non è finita qui, perché Windeler afferma anche che il team ha prestato particolare attenzione alla rigiocabilità dei livelli e che i giocatori potrebbero trovare ulteriori stimoli a esplorare il mondo di gioco per racimolare i materiali e le risorse per costruire la casa dei propri sogni e personalizzare il villaggio e i suoi abitanti.

Un Divoratuono in LEGO Horizon Adventures

"La storia principale ha una durata di circa sette o otto ore, a seconda di quanto tempo si sceglie di dedicare alla personalizzazione del villaggio e dei personaggi, ma poi abbiamo previsto una certa rigiocabilità per i livelli, c'è una sorta di finale post-storia ricco di contenuti che offrono ancora parecchie sfide, ci sono elementi che spingono i giocatori a esplorare le terre selvagge, raccogliere oggetti e continuare a raccogliere risorse per costruire la propria casa o cose del genere", ha riferito Windeler.

Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere l'intervista con Multiplayer.it al completo, visto che vengono toccati anche altri temi interessanti, come ad esempio la modalità cooperativa, le tecnologie impiegate per il comparto tecnico e i motivi che hanno portato alla pubblicazione di un gioco dei PlayStation Studios su Nitendo Switch. A tal proposito, vi ricordiamo che LEGO Horizon Adventures sarà disponibile nei negozi durante l'ultimo trimestre del 2024, anche su PC e PS5.