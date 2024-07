La classifica Steam di questa settimana vede dominare Elden Ring e i protagonisti dei Saldi Estivi

Come ogni settimana SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam. La top 10 come al solito è stilata in base ai ricavi in dollari (e non per unità vendute) ed esclude dal conteggio i giochi free-to-play (e i relativi acquisti in-game), che in caso contrario avrebbe permesso a The First Descendant svettare in cima.

Di conseguenza al primo posto troviamo Elden Ring, che sta vivendo fondamentalmente una seconda giovinezza al livello commerciale grazie al lancio dell'espansione Shadow of the Erdtree, che figura al quarto posto. Al secondo troviamo come da tradizione ormai Steam Deck, mentre il gradino più basso del podio se lo aggiudica Baldur's Gate 3, che risale nella classifica di vendite grazie allo sconto attualmente attivo con i Saldi Estivi della piattaforma.