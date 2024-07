Offerte anticipate del Prime Day, Blink Outdoor e tanto altro a prezzi scontati

Sempre meno giorni ci separano dal Prime Day , previsto per il 16 e 17 luglio , e nel frattempo Amazon ha in serbo delle ottime offerte per la domotica riservate in esclusiva agli utenti Prime, che potranno accedere a sconti davvero consistenti. Tra le proposte più interessanti troviamo Ring Video Doorbell 3 e 4 , Blink Outdoor e infine il Kit di sicurezza domestica di Link : scopriamole insieme.

Le promozioni ad accesso anticipato del Prime Day

Partiamo prima di tutto da Ring Door Outbell 3, un dispositivo intelligente in grado di sostituire alla perfezione il tuo vecchio citofono, garantendo la massima protezione per il tuo ambiente domestico. Il prodotto è in offerta temporanea per i clienti Prime a soli 79,99 euro, con il 56% di sconto rispetto all'originale prezzo di listino.

Il sistema offre una trasmissione video in alta definizione e la comunicazione bidirezionale, oltre alla possibilità di regolare manualmente le zone di movimento. Hai la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale ogni volta che qualcuno suona il citofono, o nel momento in cui i sensori di movimento si attivano. Per i più esigenti è presente in offerta Ring Door Outbell 4, che rispetto al suo predecessore offre una rilevazione di movimento avanzata, oltre al Pre-Roll a colori, che aggiunge 4 secondi extra al video nel caso in cui venga registrato un movimento. A questo si aggiungono le anteprime a colori migliorate, che consentono di visualizzare più dettagli. La nuova versione di Ring Door Outbell è disponibile a soli 99,99 euro, con il 50% di sconto a confronto del prezzo suggerito di 199,99 euro. La sorveglianza del proprio ambiente domestico è fondamentale, e proprio per questo Amazon ti propone il bundle Blink Outdoor, che comprende al suo interno 4 videocamere di sorveglianza e Blink Mini 2 e. Blink Outdoor è disponibile in offerta anticipata per gli utenti Prime a soli 128,49 euro, consentendoti di risparmiare ben 221 euro rispetto al prezzo più basso visto di recente. Sorprendente in questo caso l'autonomia della batteria, che raggiunge la durata totale di ben 2 anni: non dovrai mai preoccuparti di sostituire in continuazione le batterie. Terminiamo infine con il kit di sicurezza domestica di Blink, che prevede rispettivamente una videocamera a batteria, una videocamera plugin, un Video Doorbell e infine un Sync Module, garantendo così una sorveglianza completa del tuo ambiente. Il kit di sicurezza è disponibile per gli utenti Prime a soli 89,99 euro, con un ottimo 55% di sconto.