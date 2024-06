Baldur's Gate 3 è al prezzo minimo storico su Steam e GOG con i saldi estivi, ne approfitterete?

Baldur's Gate 3 è considerato da molti uno dei migliori giochi dello scorso anno e in generale uno dei migliori GDR degli ultimi anni, e ora è in offerta su Steam e GOG al prezzo minimo storico mai registrato sullo store di Valve e CD Projekt grazie ai saldi estivi lanciati recentemente dalle due piattaforme.

Per la precisione al momento è possibile acquistare il gioco di Larian Studios a 47,99 euro, anziché 59,99 euro. Si tratta dunque di uno sconto del 20%, la riduzione di prezzo più alta mai registrata sugli store (dunque escludendo i rivenditori di chiavi non ufficiali) e che supponiamo potrebbe fare molta gola a tutti coloro che per un motivo o per un altro ancora non si sono gettati a capofitto in questa avventura.