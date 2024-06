Starfield è in sconto su Steam ed come se l'espansione Shattered Space fosse gratis col gioco

Se l'estate per voi è il momento giusto per andare all'esplorazione dello spazio, sarete felici di sapere che su Steam è possibile trovare in sconto Starfield. Il gioco è in promozione sia in versione standard che in versione Premium, la quale è 69.99€ in vece di 99.99€. Il grande vantaggio è che in pratica è come comprare il gioco e ricevere l'espansione Shattered Space in formato gratuito.

La promozione di Steam è valida fino all'11 luglio. Si tratta di una buona promozione, se non possedete già il gioco e se, ovviamente, non volete utilizzare Game Pass per accedervi.