Final Fantasy 14: Dawntrail disponibile in early access, ecco il trailer live-action con il comico Rhys Darby

È iniziato l'accesso anticipato per coloro che hanno preordinato di Final Fantasy 14: Dawntrail, la nuova attesa espansione dell'MMORPG di Square Enix che apre un nuovo ciclo narrativo dopo la conclusione di Endwalker. Per festeggiare, Square Enix ha pubblicato un simpatico trailer live action con protagonista l'attore e comico Rhys Darby, che trovate qui sotto.

Nel filmato, Darby, noto per aver interpretato il capo di del protagonista in "Yes Man" e di Charles nella prima stagione della serie TV "Una serie di sfortunati eventi", si improvvisa "vice direttore ad interim del turismo di Tural", per presentare le meraviglie del nuovo esotico continente che farà da sfondo alle avventure dei Guerrieri della Luce nell'espansione.