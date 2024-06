Xbox presto integrerà NVIDIA GeForce Now? Delle immagini sembrano confermarlo

Stando a una nuova indiscrezione lanciata dal leaker eXtas1s assieme ad alcune immagini trapelate in rete, pare che l' Xbox Store a breve avrà un'integrazione di NVIDIA GeForce Now , con la possibilità quindi di avviare i giochi direttamente tramite questo servizio di cloud gaming.

Un accordo rivoluzionario in arrivo?

[embed tw=Id video Twitch]Come possiamo vedere nelle immagini qui sotto, tramite Xbox Store viene offerta la possibilità di avviare un titolo tramite NVIDIA GeForce. Questo chiaramente apre le porte a diverse interpretazioni. Ad esempio, potrebbe trattarsi di una funzione esclusiva per l'app da PC, il che significa che sarà possibile avviare i titoli compatibili acquistati tramite Microsoft Store o inclusi nel PC Game Pass direttamente dallo store di Xbox. Oppure potrebbe trattarsi di un'integrazione totale e che quindi permetterebbe di usufruire di GeForce Now anche da console, il che per ovvi motivi sarebbe una novità di grande spessore per i giocatori in possesso di una Xbox Series X o S.

Impossibile dirlo con precisione da queste immagini, che del resto non possiamo neppure verificare se siano autentiche e non dei falsi creati tramite un editor. Detto questo, eXtas1s in passato ha condiviso alcune soffiate che si sono rilevate azzeccate ed è vero che da tempo è in atto una collaborazione tra Microsoft e NVIDIA per rendere compatibili i giochi Microsoft con il servizio, dunque ha sicuramente senso riportare questa indiscrezione, per quanto da prendere con le pinze in attesa di eventuali conferme ufficiali.