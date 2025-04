FBC: Firebreak, lo spin-off di Control, conferma una funzione fondamentale per giocare in multigiocatore

Remedy è al lavoro su vari videogiochi e uno di questi è FBC: Firebreak, lo spin-off multigiocatore di Control. I giocatori saranno trasportati nella Oldest House e dovranno affrontare varie anomalie.

Lo potranno fare in solitaria, oppure con un massimo di altri due amici. Ovviamente non è semplice trovare persone che sono sulla nostra stessa piattaforma e, per fortuna, anche Remedy lo sa bene visto che ha confermato che FBC: Firebreak includerà il cross-play.