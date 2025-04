Il cosplay di Malenia da Elden Ring firmato Lada Lyumos è notevole

Lada Lyumos non è soltanto molto bella, ma è anche molto brava e ha deciso di ricordarcelo realizzando un cosplay di Malenia da Elden Ring che è assolutamente strepitoso: sembra uscito dal gioco di FromSoftware.

Una delle figure più iconiche dell'universo creato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, Malenia è una guerriera leggendaria, affetta fin dalla nascita da una terribile piaga conosciuta come la Putrefazione Scarlatta, che tuttavia non è riuscita ad annnientare le sue straordinarie abilità.

Lo scontro con Malenia in Elden Ring è di quelli che si ricordano: un duello diviso in due parti in cui i riflessi vengono messi duramente alla prova, anche e soprattutto nel tentativo di evitare la devastante tecnica della Danza della Dea della Putrefazione.