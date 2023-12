Honkai: Star Rail, data di uscita della versione 1.6 e nuovi banner, Dr. Ratio sarà gratis per tutti

Oggi Hoyoverse ha annunciato tutte le novità in arrivo su Honkai: Star Rail tramite l'aggiornamento 1.6 in programma tra pochi giorni, inclusi nuovi personaggi giocabili ed eventi a tempo limitato, e una grande sorpresa: il nuovo personaggio 5 stelle Dr. Ratio sarà gratis per tutti i giocatori. Come al solito abbiamo riassunto i dettagli più importanti di seguito.

La versione 1.6 di Honkai: Star Rail si intitola "Crown of the Mundane and Divine" e sarà disponibile a partire dal 27 dicembre 2023. Come da tradizione per l'occasione Hoyoverse ha condiviso tre nuovi codici promozionali che elargiscono 300 Stellar Jade gratis e altre risorse utili.

L'aggiornamento introdurrà nuove missioni principali ambientate sulla Herta's Space Station, in cui indagheremo su un incidente anomalo e faremo la conoscenza di alcune personalità della Genius Society. Non mancheranno inoltre delle nuove missioni secondarie dedicate ai vari personaggi che compongono il cast, tra cui le new entry in arrivo con l'update. Ci sarà anche un nuovo boss, lo Starcrusher Swarm King, che elargisce nuovi materiali per potenziare le Trace dei personaggi.

Un'altra novità è rappresentata dal "Simulated Universe: Gold and Gears", una nuova espansione del Simulated Universe con regole speciali, con in palio Self-Modeling Resin, Star Rail Pass, Stellar Jade e altre risorse utili.

Non solo, verrà introdotta una nuova attività dell'endgame che si alternerà con il Forgotten Hall ogni due settimane, chiamata "Pure Fiction". Si tratta di una sfida a orde, dove i giocatori dovranno eliminare quanti più gruppi di nemici possibili entro il numero di cicli a disposizione, con le ricompense che variano in base ai risultati.

Tutti i giocatori che completeranno lo Stage 2 di Pure Fiction riceveranno il personaggio 4 stelle Lynx gratuitamente.

Le novità non finiscono qui, perché il Forgotten Hall dalla versione 1.6 includerà due piani in più, per un totale di 12 elargendo più ricompense, tra cui la Self-Modeling Resin. Inoltre, verrà aggiunta una funzionalità di autocompletamento, che permette di saltare i primi 6 stage di ogni nuova versione del Forgotten Hall ottenendo subito le loro ricompense, a patto che siano stati completati in precedenza.

Infine, come accennato in apertura, Hoyoverse ha annunciato una grande sorpresa: dalla seconda fase dell'aggiornamento 1.6 fino alla fine della versione 2.1, tutti i giocatori che effettueranno il log-in riceveranno il nuovo personaggio 5 stelle Dr. Ratio gratis, il tutto per festeggiare i premi vinti da Honkai: Star Rail nei Google Play Awards, gli App Store Awards e i TGA 2023.