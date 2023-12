Honkai: Star Rail, 300 Stellar Jade gratis per tutti con i nuovi codici dell'update 1.6

Hoyoverse ha svelato tre nuovi codici promozionali per Honkai: Star Rail tramite i quali i giocatori possono riscattare 300 Stellar Jade gratis e altri risorse utili, in vista dell'uscita dell'aggiornamento 1.6 in uscita alla fine di dicembre 2023.

Durante la diretta su YouTube dedicata alla versione 1.6 di Honkai: Star Rail, che introdurrà nuovi personaggi giocabili (incluso Dr. Ratio, che sarà gratis per tutti), eventi e altro ancora, la software house cinese come da tradizione ha condiviso tre codici promozionali, che elargiscono un bonus di 300 Stellar Jade, 4 Refined Aether (risorse per il potenziamento delle armi), 5 Traveler's Guide (oggetti per il level up dei personaggi) e 50.000 Crediti. Li abbiamo riportati di seguito: