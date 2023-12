Hideki Kamiya parla dei motivi dell'abbandono di PlatinumGames e dei piani futuri

Come molti già sapranno, nel settembre 2023 Hideki Kamiya ha lasciato PlatinumGames, una mossa che ha sorpreso molti visto che è uno dei fondatori ed era poi diventato vice-presidente. Ora, parlando con IGN Japan, lo sviluppatore ha parlato dei motivi dietro al suo abbandono, dei suoi piani futuri e del suo canale YouTube.

Quando gli è stato chiesto perché avesse lasciato PlatinumGames Kamiya ha spiegato: "Il mio lavoro con PlatinumGames si basava su un rapporto di fiducia con l'azienda. Ho deciso di andarmene perché sentivo che la direzione in cui l'azienda stava andando era diversa dalle mie convinzioni di sviluppatore. Senza questo elemento di fiducia, non potevo continuare a lavorare lì e quindi me ne sono andato, per poter continuare a lavorare in quello che considero il modo giusto".

"Non considero i giochi come prodotti, ma piuttosto come opere d'arte. Voglio mettere la mia arte nei giochi e offrire giochi che potrebbero essere realizzati solo da Hideki Kamiya, in modo che i giocatori possano godere dei giochi di Hideki Kamiya esattamente come sono. Ho deciso di lasciare l'azienda e di intraprendere la mia strada, per continuare a creare giochi che riflettano gli sviluppatori che li hanno creati."

"PlatinumGames ha dato priorità alla crescita come azienda. Ma personalmente non sono interessato a far crescere un'azienda per il gusto di farlo. Il desiderio di creare giochi interessanti è il primo passo per me, quindi voglio rimanere fedele a questo."

Ha poi anche spiegato in che modo il team abbia reagito.

"La reazione dei team di sviluppo è stata diversa. Non ho mai preso alla leggera il mio ruolo in azienda, ma in quel momento ho capito che si fidavano di me più profondamente di quanto mi aspettassi. Il fatto che molti del team sembrassero così tristi mi ha fatto riflettere profondamente su questo punto".

"Alcuni di loro si sono seduti a parlare con me per due o tre ore, altri hanno pianto, altri ancora hanno pensato che la mia decisione di andarmene fosse irresponsabile. Alcuni di loro hanno detto di essere venuti a lavorare in PlatinumGames perché volevano lavorare con me in particolare".

"Mi rattrista pensare che non potrò più lavorare con il personale del mio team. Mi dispiace per questo".