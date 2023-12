Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, il doppiagio in inglese è disponibile, gratis

Attraverso un aggiornamento gratuito, Sega ha messo a disposizione da oggi il doppiaggio in inglese per Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, il nuovo capitolo della serie da parte di Ryu Ga Gotoku Studio.

Questo update era stato annunciato qualche giorno fa come in arrivo nella seconda metà di dicembre, ma evidentemente in Sega hanno compresso un po' i tempi sono riusciti a uscire con il doppiaggio in questione precisamente alla metà del mese, con l'aggiornamento disponibile da oggi.

Le voci in inglese verranno dunque inserite da oggi attraverso un update automatico e gratuito per Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Una volta effettuato il download, sarà possibile scegliere tra il doppiaggio giapponese originale e quello in inglese.