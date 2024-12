L'esclusiva PS5 Intergalactic: The Heretic Prophet di Naughty Dog si mostra in una galleria d'immagini

Dopo l'annuncio a sorpresa avvenuto questa notte in occasione dei The Game Awards, Sony e il team di Naughty Dog hanno condiviso una prima serie di immagini di Intergalactic: The Heretic Prophet , la nuova IP a tema fantascientifico dagli autori di The Last of Us e Uncharted. Potrete visualizzarle nella galleria sottostante.

I primi dettagli su Intergalactic: The Heretic Prophet

Al momento sappiamo che Intergalactic: The Heretic Prophet è in sviluppo in esclusiva per PS5, ma non è stata indicata una finestra di lancio, purtroppo neppure indicativa. Il gioco vede alla guida Neil Druckmann, il boss e creative director di Naughty Dog, che ha svelato che è in sviluppo sin dal 2020, praticamente lo stesso anno di pubblicazione di The Last of Us Parte 2.

Nel titolo vestiremo i panni di Jorna, una cacciatrice di taglie spericolata che è rimasta bloccata su Sempiria, un pianeta distante da cui nessuno ha fatto ritorno da oltre 600 anni. Druckmann afferma che Intergalactic sarà un viaggio emozionale e incentrato sui suoi personaggi, come i precedenti lavori di Naughty Dog, e parla di grandi ambizioni e del gameplay più profondo nell'intera storia dello studio. Insomma, si tratta di un titolo da tenere sicuramente d'occhio con grande interesse, con la speranza di non dover attendere troppo a lungo per saperne di più.