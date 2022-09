God of War Ragnarok: un video gameplay mostra lo Svartalfheim, il regno dei Nani

Continua il coverage di Game Informer per God of War Ragnarok e come promesso oggi è stato pubblicato un nuovo video gameplay con protagonista lo Svartalfheim, il regno dei Nani.

Dopo il filmato dedicato ai combattimenti di pochi giorni fa, oggi possiamo vedere come il team di Santa Monica ha dato vita al regno nativo di Brok e Sindri e dunque anche alcune delle location che Kratos e Atreus esploreranno durante la loro avventura.

Come spiegato nel video, lo Svartalfheim rappresenterà perfettamente l'ingegnosità dei Nani, con meraviglie architettoniche come miniere, canali d'acqua artificiali e città, che faranno da base a puzzle ambientali potenzialmente complessi. Kratos e Atreus dovranno utilizzare i loro "strumenti del mestiere" per avanzare in questo regno. Ad esempio nel video viene usata la Leviatano per congelare dei geyser e le Lame del Caos per distruggere una sorta di fornace.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022 in esclusiva per PS5 e PS4. Giusto pochi giorni fa abbiamo visto anche un esilarante spot pubblicitario con protagonisti Rick e Morty alle prese con i pericoli dei nove regni.