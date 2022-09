God of War Ragnarok: Rick e Morty protagonisti di un trailer promozionale

Sony PlayStation e Adult Swim provano a strapparci un sorriso grazie a un nuovo trailer promozionale di God of War: Ragnarok con protagonisti Rick e Morty. Potrete visualizzare lo spot nel player in testa alla notizia.

Il filmato è stato svelato poco prima della messa in onda della Stagione 6 di Rick and Morty negli USA (in Italia invece dovremo attendere ancora a lungo). Il video inizia con Rick Sanchez che si rade a zero e si dipinge la faccia per assomigliare a Kratos, per poi costringere un titubante Morty a viaggiare verso Midgar usando la Spara-porte.

Non appena giunti a destinazione Rick apre un forziere ed entra in possesso dell'ascia Leviatano e "altri upgrade non ancora annunciati", nel mentre il povero Morty deve vedersela con i corvi di Odino armato di arco e una singola freccia giocattolo. Il trailer si conclude con i due che partono in avventura in barca: ovviamente deve remare Morty, non sia mai che la Leviatano di Rick si bagni.

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022. Giusto pochi giorni fa, GameInformer ha pubblicato un video gameplay ricco d'azione e combattimenti.