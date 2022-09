Games with Gold, i giochi di settembre 2022: da Gods will Fall a Portal 2

Andiamo avanti con i Games with Gold di settembre 2022, che propongono ormai per l'ultima volta il rodato schema dei 4 giochi in retrocompatibilità.

Ci avviamo verso l'autunno con l'aggiornamento di fine estate dei Games with Gold: facciamo la classica panoramica dei quattro giochi in arrivo a settembre 2022, peraltro in quella che dovrebbe essere l'ultima proposta si questo tipo per l'iniziativa Microsoft. Come riferito tempo fa, infatti, a partire dai Games with Gold di ottobre 2022 non saranno più presenti i giochi Xbox 360 e della prima Xbox, a causa della conclusione dell'iniziativa della retrocompatibilità allargata alle generazioni precedenti decisa dalla casa di Redmond da un po' di tempo a questa parte. Resta il mistero su come sarà organizzata l'offerta a partire dal mese prossimo, in particolare se siano destinati a rimanere quattro giochi, ma tutti tratti dal catalogo Xbox One e Xbox Series X|S o se ne rimarranno solo due, oppure qualche altra soluzione mista fra queste. Vedendo la priorità che Microsoft assegna ai Games with Gold da qualche anno a questa parte dubitiamo che la nuova soluzione sia particolarmente allettante, ma i tempi sarebbero anche maturi per l'avvio di un'offerta che tenga in considerazione anche i giochi prettamente dedicati alla nuova generazione di console. In ogni caso, staremo a vedere: intanto iniziamo la panoramica sui Games with Gold di settembre 2022.

Gods Will Fall - Dall'1 al 30 settembre Gods will Fall L'idea di Clever Beans e Deep Silver con Gods will Fall era di proporre un action RPG roguelike ad ambientazione dark fantasy in grado di puntare verso una meccanica di gameplay un po' diversa. Il risultato non è stato propriamente all'altezza delle grandi ambizioni, ma il gioco resta sicuramente godibile e anche originale, sotto molti aspetti. L'impostazione ricorda un po' quella di Diablo e action RPG hack and slash simili, ma la dinamica del gameplay risulta essere piuttosto diversa, attraverso una serie d'iniziative: la prima è proprio la caratteristica afferente al roguelike, ovvero il fatto che la morte di un personaggio corrisponde alla necessità di doverne utilizzare un altro. In Gods will Fall abbiamo 8 combattenti su cui contare e, ogni volta, il successivo in linea può salvare il precedente dalla morte, uccidendo il boss dell'area in cui è imprigionato. L'altra meccanica peculiare risiede nella gestione dei livelli: ognuno di questi è controllato da un boss, ma il giocatore può decidere se dedicarsi alla pulizia totale dell'area, cosa che porta a un indebolimento del cattivone finale, oppure puntare più direttamente a quest'ultimo e affrontarlo nel pieno delle sue forze. In generale, si tratta di una serie d'idee interessanti messe insieme in maniera non propriamente perfetta, ma che vale la pena provare. Maggiori informazioni nella nostra recensione di Gods will Fall.

Double Kick Heroes - Dal 16 settembre al 15 ottobre Double Kick Heroes, una scena d'azione e musica Mettere insieme lo shooter con il rhythm game non è proprio cosa comune, ma siamo ormai piuttosto abituati a vedere diverse ibridazioni di questo tipo nell'attuale panorama indie, che sembra voler cimentarsi particolarmente su queste bizzarre soluzioni di gioco. Double Kick Heroes è proprio questo: un gioco musicale travestito da sparatutto, nel quale un gruppo di metallari si ritrovano a dover affrontare orde di abomini mutanti in una Terra post-apocalittica. Il mondo è ormai totalmente distrutto e in balia di terribili mutazioni genetiche che hanno portato all'invasione di zombie, dinosauri modificati e altre mostruosità assortite, rendendo praticamente impossibile la sopravvivenza. Tuttavia, il Metal è sopravvissuto, e proprio questo sembra rappresentare la principale speranza di redenzione per il genere umano: come improbabili paladini della civiltà, un gruppo di musicisti metallari inizia una sorta di tour in giro per le lande desolate della Terra a bordo di una "Gundillac", ovvero una bizzarra auto scoperta e modificata in modo da sparare al ritmo di musica. Al giocatore di Double Kick Heroes spetta il compito di premere i tasti con il giusto tempismo, seguendo il ritmo delle musiche rigorosamente Metal e cercando in tal modo di eliminare tutte le minacce.

Thrillville - Dall'1 al 15 settembre Thrilleville, uno screenshot del gioco Direttamente dal 2006 arriva Thrillville, peculiare simulazione incentrata sulla costruzione di montagne russe da parte di Frontier e LucasArts. Si tratta dell'avvio della serie di gestionali di questo tipo da parte del team di sviluppo britannico, che si è poi progressivamente specializzato sull'argomento salvo dedicarsi poi a digressioni variegate, ma questo è forse anche il gioco rimasto maggiormente nel cuore dei giocatori in tutta la carriera di simulazioni da parte dello studio. Ovviamente oggi appare alquanto datato, ma la sua caratterizzazione un po' cartoonesca e umoristica aiuta a mantenerlo un minimo attuale, anche se stiamo parlando di ere geologiche fa, per quanto riguarda la realizzazione tecnica dei videogiochi. Tuttavia, Thrillville risulta ancora piuttosto godibile: soprattutto per coloro che lo conoscevano all'epoca o che hanno voglia di recuperare qualche perla del passato, ma anche per chiunque non necessiti di una grafica all'avanguardia per porsi di fronte allo schermo. È un gioco bizzarro perché, al di là dell'accurata gestione dei rollercoaster, propone un'ampia serie di attrazioni da provare in prima persona attraverso veri e propri mini-game, dunque si presenta come un titolo decisamente curioso da scoprire, anche a 15 anni di distanza dall'uscita.