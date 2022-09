Rick e Morty Stagione 6: data di uscita in Italia rimandata, non è più il 5 settembre

Rick e Morty Stagione 6 è stato rimandato in Italia da Netflix. La serie animata non arriverà il 5 settembre 2022 come previsto. La data di uscita è stata spostata al 1° dicembre 2022. La conferma arriva tramite YouTube direttamente da Netflix Italia.

Come potete vedere nell'immagine poco sotto, Netflix Italia ha scritto: "Per colpa di vari Pianeti Sfogo e ritardi nella TV Interdimensionale Rick and Morty arriverà in Italia il 1 Dicembre - ma con 6 episodi in una volta sola e sì, perfino con Morty, purtroppo...".

L'unica nota positiva è che arriveranno subito sei puntate di Rick e Morty Stagione 6 sin dal primo giorno. Non è però chiaro se le successive arriveranno a livello settimanale o se saranno pubblicate in un solo colpo in una data da definirsi.

Il messaggio del rimando di Rick e Morty Stagione 6

Rick e Morty Stagione 6 sarà composto da 10 puntate. Negli Stati Uniti, Adult Swim inizierà la pubblicazione in modo regolare a partire dal 4 settembre 2022, un episodio a setimana: la conclusione è prevista per il 6 novembre 2022.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo sulla data di uscita di Rick e Morty Stagione 6: speriamo che non ci siano altri rimandi. Infine, vi segnaliamo che ci sarà una nuova stagione "ogni anno" d'ora in poi, parola del produttore.