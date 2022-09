Splatoon 3: copie già in circolazione, online arrivano i primi leak

Splatoon 3 è già in circolazione. Alcune copie del gioco sono finite nelle mani dei giocatori in anticipo e online stanno già spuntando alcuni leak (non ci sono spoiler in questa notizia, tranquilli).

Come potete vedere poco sotto, un utente di Reddit ha segnalato di aver comprato una copia da qualcuno che ha ricevuto il gioco in anticipo, come dimostrato da una fotografia che ritrae la confezione di Splatoon 3.

Inoltre, un account chiamato "Splatoon 3 Leaks" sta condividendo alcuni video nei quali si mostrano parti della campagna single player del gioco. Viene mostrato anche il finale di gioco: fate quindi attenzione a fare ricerche, sia sui social che su YouTube. Probabilmente Nintendo bloccherà questi video, ma nel frattempo rischiate di rovinarvi la sorpresa.

Ricordiamo che Splatoon 3 sarà ufficialmente disponibile a partire dal 9 settembre 2022 su Nintendo Switch. Nel caso nel quale abbiate ottenuto una copia in anticipo, suggeriamo di non accedere al gioco con la console connessa a internet, in quanto potreste essere soggetti a un ban.

Splatoon 3 dispone di un sistema anti-cheat che ha rilevato chi ha manomesso il codice per accedere in anticipo a una modalità online con la beta: non è impossibile che sia in grado di segnalare chi cerca di giocare con la copia completa prima della pubblicazione.