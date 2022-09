Rick e Morty: una nuova stagione "ogni anno" d'ora in poi, parola del produttore

Rick e Morty è prossimo alla pubblicazione della sesta stagione, ma è già tempo di pensare al futuro. Il produttore della serie ha infatti affermato che possiamo aspettarci un nuova stagione ogni anno d'ora in poi.

Parlando con Inverse, Scott Marder ha detto: "Avremo una stagione dello show ogni anno da questo punto in poi". Non c'è modo di fraintendere le sue parole. Ricordiamo che gli autori di Rick e Morty hanno stretto un accordo nel 2018 con Adult Swim per la produzione di altri 70 episodi. Di questi, contando anche la stagione 6, il team ha già prodotto circa una trentina di episodi, quindi ci vorranno alcuni anni prima che l'accordo attuale sia terminato.

Considerando una decina di puntate a stagione e una stagione all'anno, dovremmo quindi ricevere un Rick e Morty ogni dodici mesi fino al 2026. Questo "come minimo", visto che è sempre possibile che Adult Swim stringa un nuovo accordo per altre puntate.

Rick e Morty

Una nuova stagione ogni anno significherebbe un notevole aumento del ritmo produttivo per il team di Rick e Morty: tra la stagione 4 e la 5 sono passati 18 mesi, mentre la quarta stagione è stata pubblicata in due parti tra il 2019 e il 2020.

Cosa ne pensate? Vi piace quest'idea? Ecco infine un trailer ufficiale per la serie Netflix e la data di uscita.