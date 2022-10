PlayStation Plus con Extra e Premium si sta rivelando un degno rivale di Xbox Game Pass?

Quasi quattro mesi fa, per la precisione il 23 giugno, Sony ha lanciato in Italia PlayStation Plus Extra e Premium, i nuovi livelli di abbonamento che includono l'accesso a un ricco catalogo di giochi PS5, PS4 e vecchi classici, ponendo quindi il servizio come una sorta di rivale di Xbox Game Pass di Microsoft, per quanto differente sotto più punti di vista. Chiaramente quattro mesi sono ancora troppo pochi per esprimere giudizi "definitivi" (se mai ne esisteranno, dato che parliamo di un servizio in continua evoluzione), ma siamo curiosi comunque di sapere le prime impressioni dei nostri lettori, tra chi magari si è abbonato al D1 ed è soddisfattissimo della proposta di Sony e chi, invece, magari ha deciso di tornare al piano base Essential, "accontentandosi" dei giochi gratuiti mensili.

Questo Parliamone non arriva totalmente a caso: giusto pochi minuti fa Sony ha annunciato le nuove aggiunte di ottobre per il catalogo PS5 e PS4 di PlayStation Plus Extra e i nuovi classici per il Premium, dandoci lo spunto per iniziare questa discussione. Tra le novità in arrivo a ottobre menzioniamo giochi di un certo spessore e successo, come Assassin's Creed Odyssey, la versione definitiva di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, quella piccola perla di Inside e The Medium.

PlayStation Plus, logo

Come avrete notato non c'è neppure un gioco di prossima uscita, il che è una delle maggiori differenze tra la proposta di Sony e Xbox Game Pass, che invece ingolosisce i suoi abbonati e chi si deve ancora iscrivere proponendo giochi first e third party sin dal day one. Giusto per fare un esempio, questo mese gli abbonati al servizio verdecrociato potranno giocare fin da subito ad A Plague Tale: Requiem e Scorn.

Sony con PlayStation Plus Extra invece è stata piuttosto chiara: niente giochi dei PlayStation Studios al lancio, ne ridurrebbe la qualità. Discorso differente per quelli di terze parti, ad esempio l'apprezzato Stray è arrivato nel catalogo all'uscita, ma vedendo il trend dei primi quattro mesi ci sembra un caso isolato.

Tolta questa importante differenza tra i cataloghi dei due servizi, la line-up di PlayStation Plus Extra e Premium è sicuramente corposa, tra "vecchie" esclusive PlayStation, come Ghost of Tsushima, Demon's Souls, God of War e Marvel's Spider-Man Miles Morales, nonché titoli di terze parti con un certo seguito, come i titoli della serie Assassin's Creed, Deathloop, Control e Nioh, giusto per citarne alcuni. Chi si abbona a Premium inoltre può accedere a un catalogo di vecchie glorie PS1, PS2, PSP e PS3 nonché usufruire di prove gratuite a tempo limitato.

Sulla qualità del catalogo, invece non ci esprimiamo, i gusti sono gusti e quindi preferiamo lasciare la parola a voi nei commenti qui sotto. Che impressione vi siete fatti su PlayStation Plus Extra e Premium in questi primi mesi dal lancio? Siete soddisfatti o avete deciso di tornare al piano base?

