Suicide Squad: Kill the Justice League, ci sarà anche l'Enigmista? Spunta un indizio

Come segnalato da un giocatore particolarmente attento ai dettagli, nell'ultimo trailer di gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League è presente un possibile indizio che confermerebbe la presenta dell'Enigmistica ed eventualmente di attività secondarie legata alla risoluzione di rompicapi.

L'indizio in questione, come potrete vedere nel tweet qui sotto, è rappresentato da un simbolo luminoso raffigurante un punto interrogativo verde (la classica firma di questa nemesi di Batman amante dei rompicapi) che sembrerebbe indicare una qualche sfida di ingegno da risolvere.

D'altronde gli sviluppatori di Rocksteady Studios in passato ci hanno abituato a una quantità elevata di rompicapi dell'Enigmista da risolvere nella serie Batman Arkham, quindi la presenza di questo villain anche in Suicide Squad: Kill the Justice League non ci sorprenderebbe poi più di tanto.

Dopo aver presentato un nuovo trailer del gioco allo State of Play 2023, sono stati svelati nuovi dettagli su Suicide Squad: Kill the Justice League tramite la FAQ ufficiale del gioco, come ad esempio che il gioco punterà ai 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S e che sarà necessaria una connessione costante a internet per giocare anche in single player.

Vi ricordiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile a partire dal 26 maggio 2023 per PC e console di attuale generazione.