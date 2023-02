Suicide Squad: Kill the Justice League punta ai 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S

Tramite le FAQ del sito ufficiale di Suicide Squad: Kill the Justice League gli sviluppatori di Rocksteady hanno svelato che su PS5, Xbox Series X e S il gioco punterà ai 60 fps.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli, come ad esempio se il gioco supporterà molteplici modalità grafiche e in tal caso quali target di risoluzione e framerate avranno. Si tratta comunque di una buona notizia, specialmente dopo che molti giocatori sono rimasti delusi dall'assenza di un preset da 60fps per Gotham Knights, il precedente gioco pubblicato da Warner Bros. Games.

Per quanto riguarda la versione PC non ci sono invece informazioni particolarmente rilevanti, con i requisiti di sistema minimi e raccomandati che verranno svelati una volta che il gioco sarà vicino alla pubblicazione, fissata per il 26 maggio 2023.

Flash in Suicide Squad: Kill the Justice League

"Le versioni per console PlayStation5 e Xbox Series X|S di Suicide Squad: Kill the Justice League punteranno a 60 FPS (fotogrammi al secondo). Le specifiche per PC saranno disponibili vicino al lancio poiché il gioco è ancora in fase di sviluppo", recita la FAQ.

Nelle ore successive allo State of Play di ieri, dove è stato mostrato un trailer del multiplayer di Suicide Squad: Kill the Justice League, abbiamo scoperto anche ulteriori dettagli su battle pass e contenuti post-lancio, oltre al fatto che il titolo richiederà di una connessione perenne a internet, anche in single player.