Baldur's Gate 3 sarà un'esclusiva console PS5? La risposta di Larian (aggiornata)

Ieri Larian Studios ha annunciato che Baldur's Gate 3 arriverà anche su PS5, mentre al momento tutto tace per quanto riguarda una possibile versione Xbox Series X|S. Significa che il GDR sarà un'esclusiva console PlayStation? A quanto pare no, stando a un tweet di Swen Vincke, CEO dello studio e game director del gioco.

Aggiornamento: è arrivato un ulteriore chiarimento sulla questione da parte di un portavoce di Larian alla redazione di Push Square, che ha dichiarato:

"Al momento Larian ha in programma di pubblicare Baldur's Gate 3 per PC, Mac, GeForce Now e PS5. Detto ciò, non hanno l'esclusività e annunceremo il supporto per altre piattaforme se e quando saremo pronti."

Segue la notizia originale

Dopo che l'annuncio della versione PS5 di Baldur's Gate durante lo State of Play di febbraio 2023 ha acceso numerose discussioni in rete, Vincke ha pubblicato un messaggio su Twitter che recita: "Relax. Non stiamo ancora giocando al gioco delle esclusive", il che, seppur non sia una conferma diretta, suggerisce chiaramente che Baldur's Gate 3 arriverà anche su Xbox Series X|S, prima o poi.

Fondamentalmente gli scenari possibili sono due. Il primo è che Baldur's Gate 3 sarà sì un'esclusiva console PS5, ma solo temporale e quindi successivamente arriverà anche su altre console, in primis Xbox Series X|S. Tuttavia in questi casi Sony tende a pubblicizzare in maniera chiara questo genere di accordi favorevoli per le sue piattaforme.

Il che ci porta al secondo scenario, ovvero quello in cui Baldur's Gate 3 arriverà su Xbox Series X|S il 31 agosto 2023 come tutte le altre versioni, con l'annuncio di questa versione che è stato rinviato a un secondo momento, per via di accordi commerciali tra Larian e Sony o altre motivazioni di cui al momento non siamo al corrente.

Successe una cosa simile quando è stato annunciato l'arrivo di Persona 4 e 3 su PC, Xbox e Game Pass durante una conferenza Microsoft e solo in un secondo momento sono state confermate anche le versioni PlayStation.