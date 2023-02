Street Fighter 6, tre nuovi personaggi presentati allo State of Play

Ogni volta che Street Fighter 6 si mostra l'esaltazione sale e l'attesa per l'uscita del gioco diventa sempre più pesante. Il nuovo e fiammante picchiaduro di Capcom sembra davvero una lettera d'amore dedicata ai fan del genere e della serie, contenente praticamente tutto ciò che si possa desiderare, e curata all'inverosimile. Al di là dell'ovvio impegno riposto nel sistema di combattimento e nella rifinitura delle tante meccaniche offerte, però, Capcom ha chiaramente messo anima e corpo anche in un altro importantissimo aspetto del suo ultimo pargolo: il roster. I diciotto combattenti svelati, infatti, potranno non sembrare moltissimi, ma danno l'impressione di essere straordinariamente unici, senza contare che quelli più iconici sono versioni impeccabili delle loro controparti già note, con più mosse che mai e stile da vendere.

The Red Cyclone

Zangief in Street Fighter 6 è più massiccio che mai, ma nella sua descrizione ufficiale viene comunque precisato che odia i proiettili (Hadoken in particolare). Comprensibile

Partiamo da Zangief, che ha subito un notevole ripensamento e sembra poter essere ancora una volta il terrore di chiunque non sappia mantenere le distanze a dovere. Il ciclone rosso, stilisticamente, è ancora una montagna di muscoli, ma in Street Fighter 6 Capcom ha deciso di evitare lo stereotipo dei corpi perfetti per offrire un look leggermente più realistico. L'enorme wrestler non vanta quindi la definizione di un dio greco e ha un minimo di grasso corporeo che fa notare ancor di più la sua massa muscolare quando decide di mettersi in posa. L'idea sinceramente ci piace molto e dona al personaggio un look persino più memorabile del solito.

L'estetica conta poco però se comparata al gameplay, e Zangief sembra avere parecchi trucchetti in più nel suo arsenale. In primo luogo Capcom gli ha regalato varie mosse extra prese anche da sue versioni precedenti, tra cui una serie di pestoni rapidi a terra (che ricordano i super stomps di Street Fighter EX), una presa seguita da una sorta di "People's Elbow" di The Rock, le solite devastanti prese dall'elevazione impossibile, e un attacco rotante che dovrebbe bypassare i proiettili (anche perché nel trailer non compare la solita manata energetica in avanzamento nota come "mano verde").

La rotazione corazzata propria del suo primo V-trigger in Street Fighter V pare essere peraltro tornata sotto forma di super e ci aspettiamo che anche questa risucchi leggermente l'avversario per favorire la presa (che peraltro è il Jackhammer di Goldberg). La novità più interessante mostrata è tuttavia un counter a un calcio di Honda, terribilmente pericoloso se applicabile anche ad altre mosse. In realtà Capcom ha già confermato nella descrizione ufficiale che no, Zangief può eseguire questa contromossa solo sui calci a terra, eppure, considerando che vi sono moltissimi personaggi dotati di ottimi calci in piedi con cui tenere la distanza o far partire delle combo, un giocatore con buone capacità di previsione delle mosse avversarie potrebbe diventare il terrore di certi abbinamenti.