One Piece: il cosplay di Nami di pamdroid18 è il vero tesoro dei pirati

One Piece è un'opera leggendaria che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo e inevitabilmente ha un grande ascendente anche nel panorama dei cosplayer, che spesso e volentieri scelgono di interpretare proprio i pirati della ciurma di Cappello di Paglia. Oggi vi proponiamo il cosplay di Nami firmato da pamdroid18.

Nami ha bisogno di ben poche presentazioni: è entrata nella ciurma di Cappello di Paglia nelle fasi iniziali di One Piece e da allora è una presenza fissa in quasi tutti i numerosi archi narrativi della longeva opera di Eiichirō Oda.

pamdroid18 ha deciso di rappresentare Nami basandosi sulla sua prima apparizione dopo il salto temporale di alcuni anni che avviene durante il corso della storia con l'iconica accoppiata jeans e bikini. Parliamo dunque di un cosplay di semplice realizzazione ma di grande impatto se fatto come si deve. In questo caso non manca davvero nulla, con parrucca e costume riprodotti in maniera fedele, come potrete vedere negli scatti qui sotto.

