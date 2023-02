Final Fantasy 16: presto nuove informazioni, promette Naoki Yoshida

A breve ci saranno delle novità su Final Fantasy 16, titolo che in molti si aspettavano di rivedere già durante lo State of Play di PlayStation di febbraio 2023 andato in onda ieri sera. Lo ha svelato il producer Naoki Yoshida, promettendo l'arrivo di nuove informazioni a circa tre mesi dalla pubblicazione del gioco.

Considerando che Final Fantasy 16 sarà disponibile nei negozi il 22 giugno 2023, questo significa che possiamo aspettarci dettagli inediti e magari un trailer nuovo di zecca già durante la seconda metà di marzo o magari anche prima se siamo fortunati.

La conferma arriva dalle pagine di Dengeki Online, come segnalato dal sempre attento Genki su Twitter.

L'ultima infornata di informazioni sul gioco è arrivata a inizio dicembre scorso durante i The Game Awards 2022, dove per l'occasione è stato presentato il trailer Vendetta ed è stata annunciata la data di uscita.

Successivamente è arrivata anche la conferma che Final Fantasy 16 sarà doppiato in italiano e che arriverà una demo prima del lancio, che magari rientra proprio tra le novità che Yoshi-P e soci sveleranno prossimamente. Non ci resta che aspettare per scoprirlo.