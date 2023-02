Capcom Cup di Street Fighter 6: il montepremi è veramente enorme, arriva la conferma ufficiale

La prossima Capcom Cup, prevista per questa estate con un tour mondiale che proseguirà fino al 2024, propone un montepremi di ben due milioni di dollari. Di questi, ben un milione andrà al vincitore finale.

L'enorme primo premio dell'evento è stato confermato alla fine della Capcom Cup IX che è terminata da poco, dopo una settimana di scontri tra vari e-sportivi. Con un montepremi di due milioni di dollari è chiaro che anche i migliori "perdenti" potranno portare a casa una buona quantità di denaro.

Questa mossa aiuterà per certo Capcom ha rendere ancora più interessante Street Fighter 6 per molti appassionati e giocatori professionisti di tutto il mondo. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 2 giugno 2023, mentre la Capcom Cup non ha un data precisa se non "estate".

Vi ricordiamo che abbiamo già avuto modo di provare Street Fighter 6 e vi abbiamo spiegato che "con un sistema di combattimento divertentissimo e dal potenziale enorme, un netcode a dir poco eccezionale, e un roster che già agli albori ci ha lasciato a bocca aperta, Street Fighter 6 sembra avere le carte in regola per essere uno dei migliori Street Fighter di sempre, se non addirittura il migliore. Questa closed beta ha superato qualunque nostra aspettativa, sorprendendoci di continuo e mettendoci l'acquolina per tutto ciò che verrà dopo. Per sbagliare un gioco con basi già così solide, Capcom dovrebbe commettere errori madornali nei prossimi mesi, e sinceramente non crediamo accadrà. Fan di Street Fighter e dei picchiaduro tutti, state pronti."