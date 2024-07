Inside Out 2 è da record: il film Disney Pixar che ha incassato di più nella storia dello studio

Inside Out 2 si trova, secondo i dati aggiornati nella giornata di ieri, a 1,251 miliardi di dollari raccolti al botteghino, cosa che lo pone al di sopra de Gli Incredibili 2, che con i suoi 1,243 miliardi si posizionava al vertice delle produzioni Pixar.

Il bello è che c'è ancora margine per migliorare ulteriormente, considerando che è uscito da meno di un mese, dunque avrà modo di raccogliere ulteriori incassi dal cinema, essendo ancora nel pieno del ciclo di distribuzione e con il periodo estivo di fronte.

Ora è ufficiale: Inside Out 2 è entrato nella storia come il film Disney Pixar che ha incassato di più in assoluto nella storia dello studio cinematografico, avendo infine superato anche Gli Incredibili 2 e piazzandosi al quarto posto per quanto riguarda le pellicole d'animazione in generale.

Record su record per Inside Out 2

Abbiamo dunque un nuovo film in testa alla classifica storica di Disney Pixar, con Inside Out 2 che continua a macinare numeri impressionanti.

Gioia e Ansia in una scena di Inside Out 2

Non è ancora finita, peraltro, perché ci sono ancora diverse settimana davanti per arrivare ancora più in alto.

Il sequel di Inside Out è attualmente al quarto posto nella classifica generale dei film d'animazione che hanno incassato di più, preceduto da Frozen 2 al primo posto (1,451 miliardi di dollari), Super Mario Bros. Il Film (1,361 miliardi) e Frozen (1,274 miliardi).

Come avevamo visto già a pochi giorni dal lancio, Inside Out 2 è diventato il film cha ha incassato di più nel 2024, ma i record a quanto pare continuano, nonostante un'accoglienza della critica che non è risultata al pari di quella riservata al primo capitolo.