Dragon Quest 3 HD-2D Remake si mostra in 30 minuti di video gameplay, con vari dettagli

A 36 anni di distanza dall'uscita originale nel 1988, Dragon Quest 3 HD-2D Remake ripropone dunque la storia del gioco in questione, con data di uscita fissata per il 14 novembre 2024 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Come sappiamo, si tratta del remake del terzo capitolo interamente ricostruito attraverso la tecnica grafica definita "HD-2D", che simula il bitmap originale ma in un contesto 3D, creando un effetto molto piacevole come abbiamo visto anche in Octopath Traveler.

Square Enix ha mostrato il suo Dragon Quest 3 HD-2D Remake ad alcune testate nipponiche nelle ore scorse, dalle quali arrivano dunque nuovi materiali e dettagli sul gioco in questione, tra i quali anche un lungo video di quasi 30 minuti con gameplay inedito , che consente di vedere in maniera più approfondita di cosa si tratti.

Storia classica ma ricostruita completamente

La storia racconta di un giovane protagonista che, nel giorno del suo sedicesimo compleanno, riceve un ordine dal re, dominatore del Regno di Aliahan: sconfiggere l'Archfiend Baramos.

Questo perché il ragazzo in questione è il figlio del grande eroe Ortega, e a quanto pare l'unico che ha le potenzialità di poter superare l'impresa che non riuscì nemmeno all'illustre padre.

Inizia così la grande avventura di Dragon Quest 3, in questo caso riprodotta fedelmente nella storia ma interamente ricostruita sul fronte tecnico, con la possibilità peraltro di scegliere tra due diversi aspetti del protagonista, che corrispondono a uno maschile e uno femminile (identificati comunque come "Aspetto A" e "Aspetto B").

La mappa è molto ampia e comprende biomi differenti, con una ciclo giorno/notte che modifica alquanto l'aspetto delle ambientazioni, stilisticamente riprese dall'originale ma ovviamente molto più dettagliate.

In base a quanto riferito dalla rivista nipponica Famitsu, dalla quale arriva il video riportato qui sopra, le nuove aggiunte e modifiche apportate da Square Enix sembrano essere particolarmente gradite, come la possibilità di incrementare la velocità delle battaglie e di automatizzare a diversi livelli le azioni del protagonista e dei compagni del party, in base alle esigenze.

Molti dettagli sono stati particolarmente curati, sia nella costruzione degli scenari che dei personaggi, come la possibilità di vedere le modifiche effettuate all'equipaggiamento di questi ultimi nel loro aspetto, oltre a diversi elementi che riguardano la mappa.

Tra i dettagli per appassionati, Famitsu fa presente come sia rimasto intatto il sistema originale che prevedeva un ingresso differente alle città in base alla direzione dalla quale ci approcciamo a questa, oltre alla presenza di numerosi luoghi segreti da scoprire all'interno della mappa.

Nei giorni scorsi avevamo visto i requisiti ufficiali di Dragon Quest III HD-2D Remake, che includerà due modalità grafiche.