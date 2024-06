Annunciati i requisiti ufficiali di Dragon Quest III HD-2D Remake, mistero sull'uso di Denuvo

Square Enix ha svelato i requisiti ufficiali di Dragon Quest III HD-2D Remake su PC, ma non ha chiarito l'eventuale presenza di Denuvo, sebbene questo potrebbe essere non presente all'interno del nuovo gioco in arrivo questo autunno.

Considerando la tecnica utilizzata, che cerca di preservare in qualche modo l'estetica originale, verrebbe da pensare che non si tratti di un titolo particolarmente esoso sul fronte delle richieste tecnologiche, ma ci sono chiaramente degli standard ormai diventati consolidati, dunque ne viene fuori una via di mezzo ma risultando comunque molto accessibile.

In particolare, i requisiti minimi non dovrebbero davvero porre problemi alla maggior parte degli utenti, anche se possono comunque sembrare un po' sovradimensionati rispetto allo stile del gioco.