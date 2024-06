Il crossover di Fortnite con Pirati dei Caraibi è stato confermato da Epic Games, ecco quando inizierà

Non solo, l'esistenza dell'evento era stata anche praticamente confermata quando sbadatamente Epic Games ha messo in vendita il pass "Cursed Sail" prima del tempo, con i giocatori che lo hanno acquistato che hanno sbloccato da subito la skin del personaggio interpretato da Johnny Depp e hanno visto in anteprima l'intero contenuto del pass in questione.

Ma andiamo per gradi. Tutto è iniziato durante il fine settimana, quando Hypex e altri leaker ben noti nel panorama del battle royale hanno pubblicato in rete i primi dettagli e immagini dei contenuti della collaborazione, che includono i costumi di Jack Sparrow, Devy Jones, Elizabeth Swann e una serie di oggetti cosmetici, tra emote, schermate di caricamento, picconi e altro ancora.

Un errore grossolano da parte di Epic

Proprio a causa della vendita anticipata, la pagina di supporto di Fortnite su X è stata costretta a pubblicare un post in cui ha precisato che chiunque ha acquistato il Cursed Sail Pass per errore non potrà comunque accedere a tutti i contenuti prima del 19 luglio, confermando così indirettamente che proprio questa è la data dell'inizio dell'evento.

Insomma, a questo punto non resta che pazientare fino al mese prossimo per scoprire ulteriori dettagli sul crossover tra Fortnite e Pirati dei Caraibi, questa volta in via ufficiale da parte di Epic Games stessa. Nel frattempo anche Fortnite Festival ha avviato un'interessante collaborazione, in questo caso con la celebre band Metallica.