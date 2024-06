PlayStation 5 Slim, ecco il nuovo modello in offerta su Amazon Italia

È tempo di offerte dedicate al gaming, e quale miglior occasione per incominciare la settimana con la nuova PlayStation 5 Slim in offerta : Amazon Italia infatti la propone con un ottimo 20% di sconto , consentendo così di risparmiare oltre 100 euro a confronto dell'originale prezzo di listino. Se sei interessato all'acquisto è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un click sul box sottostante. PlayStation 5 Slim è disponibile in offerta a soli 442 euro , contro i 549 euro dell'originale prezzo proposto da Sony. Al suo interno include un controller DualSense White , dello stesso colore della console. Il prodotto è venduto e spedito da SpeedPerformance.

Le caratteristiche salienti del nuovo modello

Partiamo prima di tutto da un design completamente rinnovato e snellito rispetto al precedente modello, con un taglio in corrispondenza della parte centrale della console e un volume ridotto del 30%, consentendo così di occupare meno spazio.

PlayStation 5 Slim in orizzontale e verticale

Tra le caratteristiche più importanti in questo caso troviamo un SSD da ben 1 terabyte (rispetto agli 825 GB del modello originale), che consente di scaricare agevolmente qualsiasi videogioco in formato digital delivery, in modo tale da averlo immediatamente accessibile in ogni momento, grazie alla sua notevole velocità in lettura e scrittura. Acquistando la console avrai inoltre diritto a ben 6 mesi di abbonamento ad Apple Music, avendo così accesso a milioni e milioni di brani musicali.