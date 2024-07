League of Legends doveva avere un picchiaduro in stile Smash Bros, cancellato a causa di Multiversus?

Secondo quanto riferito da un report del giornalista Mikhail Klimentov, ex-editor del Washington Post che ha pubblicato l'articolo attraverso il suo Patreon, sembra che Riot avesse pianificato un picchiaduro-platform in stile Smash Bros. legato all'universo del celebre League of Legends, ma che il progetto sia stato cancellato a causa di Multiversus.

Da tempo, Riot sta espandendo l'universo di League of Legends per farlo diventare una sorta di multiverso composto da giochi di natura diversa: abbiamo visto, tra gli altri, il card game Legends of Runeterra, l'RPG Ruined King: A League of Legends Story, Song of Nunu: A League of Legends Story e altri, ma tra questi doveva esserci a quanto pare anche un action picchiaduro con elementi platform simile a Smash Bros.

Il titolo doveva essere Pool Party e doveva basarsi sui personaggi di League of Legends, ma il tutto è stato cancellato sembra anche a causa delle difficoltà riscontrate da Multiversus.