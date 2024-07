Watchmen: Capitolo 1 si presenta con un primo trailer, nuovo adattamento animato dell'opera di Alan Moore

Si parte dall'omicidio di un super-eroe "governativo" per dare il via a una storia dai toni thriller e quasi noir , nel quale un gruppo di eroi ormai ai margini della scena tornano in attività per scoprire cosa sia successo al loro ex-collega.

Warner Bros. ha pubblicato il primo trailer ufficiale "redband" per Watchmen: Capitolo 1 , la prima parte del nuovo adattamento animato della mini-serie a fumetti considerata il capolavoro di Alan Moore, di cui possiamo vedere un po' lo stile in questo primo video più esteso.

Una reinterpretazione fedele all'originale

Anche il nuovo adattamento animato sembra seguire fedelmente il tratto delle illustrazioni di Dave Gibbons e la storia di Alan Moore, cosa che contraddistingueva anche il film di Snyder.

Trattandosi però di disegni, questo film animato in due parti sembra essere ancora più vicino al fumetto.

Diretto da Brandon Vietti, Watchmen si basa su una sceneggiatura adattata da Michael Straczynski (Babylon 5), che ripropone comunque gli eventi originali: in un 1985 alternativo in cui Richard Nixon è ancora presidente degli USA, il super-eroe The Comedian è stato ucciso in circostanze misteriose, e il vigilante Rorschach avvia un'indagine privata in cui coinvolge anche altri ex-colleghi.

Emerge così una cospirazione che mira a screditare Doctor Manhattan, il più potente super-eroe del mondo, cosa che assume ulteriore spessore con la Guerra Fredda tra USA e URSS sullo sfondo. Il nuovo Watchmen animato in due parti sarà disponibile in digitale dal 13 agosto, mentre in formato fisico arriverà il 27 agosto.